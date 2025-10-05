Giornale di Brescia
Trump, 'Hamas sarà annientato se non cede potere a Gaza'

epa12418512 US President Donald Trump speaks with reporters on the South Lawn of the White House after disembarking from Marine One in Washington, 30 September 2025. EPA/FRANCIS CHUNG / POOL
epa12418512 US President Donald Trump speaks with reporters on the South Lawn of the White House after disembarking from Marine One in Washington, 30 September 2025. EPA/FRANCIS CHUNG / POOL
WASHINGTON, 05 OTT - Hamas subirà una "distruzione completa" se si rifiuterà di cedere il potere e il controllo di Gaza: lo ha detto Donald Trump in una intervista alla Cnn.

