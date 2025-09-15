Giornale di Brescia
Trump, 'Hamas rilasci ostaggi, usarli come scudo è atrocità'

NEW YORK, 15 SET - Hamas "rilasci tutti gli ostaggi ora". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. "Ho appena letto delle notizie sul fatto che Hamas ha sposato gli ostaggi in superficie per usarli come scudi umani contro l'offensiva di terra di Israele. Spero che i leader di Hamas sappiano a cosa vanno incontro se fanno una cosa del genere. Questa è un'atrocità umana, di cui pochi hanno mai visto l'uguale", aggiunge Trump.

