Trump ha lasciato Pechino per tornare negli Usa

PECHINO, 15 MAG - Il presidente Donald Trump ha lasciato Pechino per tornare negli Stati Uniti. Lo riporta la Cnn. L'Air Force One è decollato dall'aeroporto internazionale di Pechino pochi minuti fa, dopo una cerimonia di saluto sulla pista. Trump ha alzato il pugno in segno di vittoria mentre saliva a bordo dell'aereo, mentre persone vestite di blu sventolavano bandiere statunitensi e cinesi e applaudivano.