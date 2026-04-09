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'Trump ha chiesto a Netanyahu di ridurre gli attacchi in Libano'

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NEW YORK, 09 APR - Donald Trump ha chiesto al premier israeliano Benjamin Netanyahu di ridurre l'intensità degli attacchi israeliani in Libano al fine di contribuire a garantire il successo dei negoziati con l'Iran. Lo riferisce Nbc citando un funzionario dell'amministrazione Trump. Israele ha accettato di "essere un partner collaborativo", ha messo in evidenza.

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