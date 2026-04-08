Trump, 'gli alleati della Nato sono stati messi alla prova e hanno fallito'

WASHINGTON, 08 APR - "Gli alleati della Nato sono stati messi alla prova e hanno fallito". Lo ha detto Donald Trump in una nota letta dalla portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. Il presidente americano incontrerà oggi il segretario generale dell'Alleanza Mark Rutte. "Sarà un colloquio schietto e onesto", ha detto la funzionaria.