Trump, gestiremo il Venezuela in attesa di una transizione sicura

WASHINGTON, 03 GEN - "Gestiremo il Paese fino a quando potremo farlo", in attesa di una transizione "sicura": lo ha detto Donald Trump tenendo una conferenza stampa a Mar-a-Lago, aggiungendo che l'esercito Usa ha provocato un blackout nella capitale venezuelana Caracas per poter condurre un'operazione spettacolare per catturare il leader Nicolás Maduro. "Era buio. Le luci di Caracas erano in gran parte spente grazie a una certa competenza che possediamo", ha rivelato Trump

WASHINGTON

