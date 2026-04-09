Trump: 'Forze Usa schierate vicino a Iran fino a raggiungimento di un vero accordo'(2)
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ROMA, 09 APR - "L'accordo è stato raggiunto molto tempo fa e, nonostante tutta la falsa retorica contraria, non ci saranno armi nucleari e lo Stretto di Hormuz sarà aperto e sicuro". Si legge in un post su Truth pubblicato dal presidente americano Donald Trump. "Nel frattempo, il nostro grande esercito si sta preparando e riposando, in attesa, anzi, della sua prossima conquista. l'America è tornata!".
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