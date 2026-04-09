Trump: 'Forze armate Usa vicino all'Iran fino al raggiungimento di un vero accordo'

ROMA, 09 APR - "Tutte le navi, gli aerei e il personale militare statunitense, con munizioni, armamenti e qualsiasi altra cosa appropriata e necessaria per la persecuzione e la distruzione letale di un nemico già sostanzialmente indebolito, rimarranno schierate vicino all'Iran e nelle aree circostanti fino a quando un vero accordo non sarà raggiunto non sarà pienamente rispettato". Lo ha scritto il presidente americano Trump in un post sul suo social Truth. "Se per qualsiasi motivo ciò non dovesse accadere, cosa altamente improbabile, allora inizieranno gli scontri a fuoco, più grandi e più intensi di quanto si sia mai visto prima", ha aggiunto.