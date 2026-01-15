Trump: 'Formato il Consiglio di pace per Gaza, a breve i nomi'

WASHINGTON, 15 GEN - "È per me un grande onore annunciare la formazione del Consiglio per la Pace. I membri del Consiglio saranno annunciati a breve, ma posso affermare con certezza che si tratta del Consiglio più grande e prestigioso mai riunito in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo". Lo ha annunciato Donald Trump su Truth.