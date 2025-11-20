Trump firma la legge per la divulgazione dei file su Epstein

WASHINGTON, 19 NOV - Donald Trump ha annunciato di aver firmato la legge per la pubblicazione dei file su Epstein, dopo essersi opposto per mesi. In un lungo messaggio sul suo social Truth, il presidente americano accusa i democratici di aver nascosto la verità sul ricco finanziere morto in prigione nel 2019 prima del processo per reati sessuali. "Jeffrey Epstein, incriminato dal Dipartimento di Giustizia di Trump nel 2019 (non dai democratici!), è stato un democratico per tutta la vita, ha donato migliaia di dollari a politici democratici ed era profondamente legato a molte note figure democratiche, come Bill Clinton (che ha viaggiato sul suo aereo 26 volte), Larry Summers (che si è appena dimesso da molti consigli di amministrazione, tra cui Harvard), l'attivista politico corrotto Reid Hoffman, il leader della minoranza Hakeem Jeffries (che ha chiesto a Epstein di donare alla sua campagna dopo che Epstein è stato incriminato), la deputata democratica Stacey Plaskett e molti altri. Forse - prosegue - la verità su questi democratici e sui loro legami con Jeffrey Epstein verrà presto svelata, perché ho appena firmato la legge per la pubblicazione dei file Epstein".