Trump firma accordo con premier Australia su terre rare

epa12468007 US President Donald Trump (R) and Australian Prime Minister Anthony Albanese (L) during their meeting in the Cabinet Room at the White House in Washington, DC, USA, 20 October 2025. EPA/YURI GRIPAS / POOL
AA

WASHINGTON, 20 OTT - "Firmiamo un accordo sui minerali critici e le terre rare con l'Australia, che e' stato negoziato negli ultimi 4-5 mesi": lo ha detto Donald Trump nell' incontro allo studio Ovale col premier australiano Anthony Albanese, aggiungendo che in agenda ci sono anche dazi, sottomarini, equipaggiamento militare. L'accordo, firmato nella cabinet room, consente agli Usa di avere più margine di manovra con Pechino, dopo la stretta cinese sul settore. L'iter per i sottomarini americani a Canberra nell'ambito dell'accordo Aukus, l'alleanza Usa-Gb-Australia in chiave anti cinese, "procederà rapidamente", ha detto Trump.

