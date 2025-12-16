Trump fa causa alla Bbc, chiede 5 miliardi

NEW YORK, 15 DIC - Donald Trump fa causa a Bbc e chiede almeno 5 miliardi di dollari per il montaggio fuorviante del suo discorso del 6 gennaio del 2001 usato in un documentario del 2024. L'azione legale è stata presentata in un tribunale federale di Miami. Lo riporta l'agenzia Bloomberg. Con la causa Trump porta la sua battaglia contro i media fuori dai confini americani. Negli Stati Uniti il presidente ha dichiarato da tempo guerra ai media, definiti più volte nemici del popolo, e avviato una serie di cause contro il New York Times, Cbs e il Wall Street Journal del suo amico Rupert Murdoch, al quale ha chiesto un miliardo.