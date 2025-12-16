Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Trump fa causa alla Bbc, chiede 5 miliardi

AA

NEW YORK, 15 DIC - Donald Trump fa causa a Bbc e chiede almeno 5 miliardi di dollari per il montaggio fuorviante del suo discorso del 6 gennaio del 2001 usato in un documentario del 2024. L'azione legale è stata presentata in un tribunale federale di Miami. Lo riporta l'agenzia Bloomberg. Con la causa Trump porta la sua battaglia contro i media fuori dai confini americani. Negli Stati Uniti il presidente ha dichiarato da tempo guerra ai media, definiti più volte nemici del popolo, e avviato una serie di cause contro il New York Times, Cbs e il Wall Street Journal del suo amico Rupert Murdoch, al quale ha chiesto un miliardo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
NEW YORK

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario