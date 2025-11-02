Trump evoca truppe Usa o raid aerei in Nigeria ++
WASHINGTON, 02 NOV - L'esercito americano potrebbe schierare truppe in Nigeria o effettuare attacchi aerei per fermare l'uccisione di un gran numero di cristiani nel paese africano. Lo ha detto Donald Trump. Alla domanda se prevedesse truppe di terra o attacchi aerei in Nigeria, il presidente ha risposto: "potrebbe essere. Voglio dire, altre cose. Ne prevedo molte. Stanno uccidendo un numero record di cristiani in Nigeria... Stanno uccidendo i cristiani e li stanno uccidendo in gran numero. Non permetteremo che ciò accada".
