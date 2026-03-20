Trump esclude il cessate il fuoco in Iran

WASHINGTON, 20 MAR - Donald Trump ha escluso la possibilità di raggiungere un accordo per il cessate il fuoco con l'Iran, affermando che Washington controlla la guerra, giunta ormai alla terza settimana. "Non voglio un cessate il fuoco. Sapete bene che non si fa un cessate il fuoco quando si sta letteralmente annientando la controparte", ha dichiarato Trump ai giornalisti alla Casa Bianca.