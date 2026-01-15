Giornale di Brescia
Trump, 'è Zelensky e non Putin a rallentare l'accordo di pace'

WASHINGTON, 14 GEN - In un'intervista esclusiva alla Reuters, Donald Trump ha affermato che Vladimir Putin è pronto a fare un accordo sull'Ucraina mentre Volodymyr Zelenskiy sarebbe invece più restio. "Penso che lui (Putin ndr) sia pronto a fare un accordo," ha detto. "Penso che l'Ucraina sia meno pronta a fare un accordo", ha aggiunto. Alla domanda sul motivo per cui i negoziati guidati dagli Usa non abbiano ancora risolto il conflitto, Trump ha risposto: "Zelensky". Quando gli è stato chiesto perché pensasse che Zelensky stia rallentando i negoziati, si è limitato a dire "penso solo che stia avendo difficoltà ad arrivarci".

Argomenti
WASHINGTON

