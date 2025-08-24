Trump, è ora di porre fine alla carneficina in Ucraina
epa12308478 US President Donald Trump greets Ukraine's President Volodymyr Zelensky at the White House, Washington, DC, USA, 18 August 2025. President Trump is meeting with European leaders and President Zelensky to discuss the conflict between Ukraine and Russia. EPA/WILL OLIVER
AA
ROMA, 24 AGO - "E' venuto il momento di porre fine a una carneficina senza senso. Gli Stati Uniti sostengono un accordo negoziale che porti a una pace duratura che fermi lo spargimento di sangue e salvaguardi la sovranità e la dignità dell'Ucraina". Così il presidente Donald Trump in un messaggio per l'indipendenza del Paese pubblicato su X da Volodymyr Zelensky.
