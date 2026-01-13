'Trump e Mamdani si scambiano messaggi telefonici'

WASHINGTON, 13 GEN - Donald Trump e il sindaco di New York, Zohran Mamdani, si sono scambiati messaggi al telefono di recente, secondo quanto hanno riferito ad Axios due fonti a conoscenza delle loro conversazioni. Non è chiaro di quali argomenti abbiano parlato il presidente e il primo cittadino né con quale frequenza si siano scambiati messaggi ma i contatti informali tra il sindaco e Trump, che in passato lo aveva definito Mamdani un "comunista", rivelano che il loro rapporto è più stretto di quanto si immagini. La comunicazione telefonica è iniziata poco dopo che Trump e Mamdani si sono scambiati i numeri di telefono durante il loro incontro di novembre alla Casa Bianca, hanno riferito le fonti ad Axios.