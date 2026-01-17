Trump, è il momento di cercare una nuova leadership per l'Iran

NEW YORK, 17 GEN - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump invoca la fine del regime dell'ayatollah Ali Khamenei. "E' il momento di cercare una nuova leadership per l'Iran", ha detto il Trump in un'intervista a Politico. Khamenei è "colpevole della completa distruzione del paese e dell'uso di violenza a livelli mai visti prima", ha detto Trump sottolineando che affinché l'Iran continui a funzionare la "leadership dovrebbe concentrarsi sulla corretta gestione del paese, come faccio io negli Stati Uniti, e non sull'uccisione di migliaia di persone per mantenere il paese". Khamenei è un "uomo malato che dovrebbe governare il suo paese in modo appropriato e smetterla di uccidere persone. Il suo paese è il peggior posto al mondo in cui vivere a causa della sua pessima leadership", ha messo in evidenza Trump.