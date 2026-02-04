Giornale di Brescia
Trump, dopo Minneapolis forse approccio più morbido su immigrazione

NEW YORK, 04 FEB - Da quanto accaduto a Minneapolis "abbiamo imparato che forse potremmo usare un tocco un po' più morbido" sull'immigrazione, ma "bisogna comunque essere duri". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Nbc di cui sono stati diffusi degli estratti. Trump ha precisato che la decisione di ritirare 700 agenti dalla città è stata sua.

NEW YORK

