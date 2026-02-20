Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Trump, divulgheremo le informazioni governative su Ufo e vita aliena

AA

ROMA, 20 FEB - Donald Trump annuncia sul suo social Truth che saranno divulgati i file governativi "relativi alla vita aliena ed extraterrestre, ai fenomeni aerei non identificati (UAP) e agli oggetti volanti non identificati (UFO)". Per il presidente degli Usa, c'è un "enorme interesse" sul tema. Nel suo post il tycoon assicura anche che saranno diffuse "tutte le informazioni collegate a queste questioni estremamente complesse, ma estremamente interessanti e importanti".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario