Trump, devo essere coinvolto nella scelta del successore di Khamenei

WASHINGTON, 05 MAR - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto in un'intervista ad Axios che "deve essere coinvolto" nella scelta del successore di Ali Khamenei in Iran. "Il figlio di Khamenei è per me inaccettabile. Vogliamo qualcuno che porti armonia e pace in Iran", ha aggiunto. "Stanno sprecando tempo. Il figlio di Khamenei è un peso piuma. Devo essere coinvolto nella nomina, come con Delcy Rodriguez in Venezuela", ha continuato Trump precisando di non volere "un nuovo leader iraniano che continui le politiche di Khamenei e che costringerebbero gli Stati Uniti a tornare in guerra tra cinque anni".