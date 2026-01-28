Trump, 'deputata dem avrà orchestrato aggressione, un'imbrogliona'

ROMA, 28 GEN - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accusato la deputata dem Ilhan Omar di aver organizzato lei stessa l'aggressione nella quale un uomo le ha spruzzato addosso un liquido non identificato con una siringa mentre pronunciava un discorso in un'assemblea pubblica a Minneapolis. "Penso che sia un'imbrogliona", ha detto Trump intervistato dalla Abc. "Probabilmente si è fatta spruzzare addosso, conoscendola", ha aggiunto.