Trump, Dem provano a distrarre con la bufala su Epstein

WASHINGTON, 12 NOV - "I Democratici stanno cercando di tirare fuori di nuovo la bufala su Jeffrey Epstein, perché farebbero qualsiasi cosa pur di distogliere l'attenzione da quanto male hanno gestito la chiusura del governo e tante altre questioni. Solo un repubblicano molto cattivo, o stupido, cadrebbe in quella trappola": lo scrive Donald Trump su Truth.