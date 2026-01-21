Trump, 'definito quadro per accordo su Groenlandia, non imporrò i dazi'

NEW YORK, 21 GEN - "Sulla base di un incontro molto proficuo che ho avuto con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, abbiamo definito la struttura di un futuro accordo relativo alla Groenlandia e, di fatto, all'intera regione artica. Questa soluzione, se finalizzata, sarà estremamente vantaggiosa per gli Stati Uniti d'America e per tutte le nazioni della Nato": lo scrive Donald Trump su Truth, aggiungendo che "sulla base di questo accordo non imporrò i dazi" previsti dal primo febbraio ai Paesi europei.