Trump, dazi più alti per i paesi che fanno giochetti con la Corte Suprema

NEW YORK, 23 FEB - I paesi "che vogliono fare giochetti con la ridicola decisione della Corte Suprema, soprattutto quelli che ci hanno derubato per decenni, si troveranno ad affrontare dazi molto più alti e peggiori di quelli concordati di recente. Attenzione". E' l'avvertimento lanciato da Donald Trump sul suo social Truth.