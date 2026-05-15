Trump, 'da Xi Jinping nessuna minaccia agli Usa su Taiwan'

WASHINGTON, 15 MAG - Donald Trump ha negato che l'avvertimento di Xi Jinping su Taiwan si trattasse di una "minaccia" agli Stati Uniti, come hanno sottolineato molti commentatori anche repubblicani. In un'intervista a Fox news registrata a Pechino e andata in onda questa sera il tycoon ha risposto a chi ha criticato la visita, tra cui il suo ex stratega Steve Bannon che ha parlato di una "palese minaccia". "Pechino non vuole l'indipendenza di Taiwan. E io voglio che Taipei si calmi e la Cina si calmi", ha aggiunto.