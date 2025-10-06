Giornale di Brescia
Trump, da novembre dazi del 25% su camion medi e grandi

epa11876682 A truck with loads drives on a highway in Tianjin, China, 05 February 2025. The US imposed on 04 February a 10 percent tariff on Chinese goods, to which China responded with countermeasures of a 15 percent tariff on US coal and liquified natural gas; and a 10 percent tariff on US crude oil, agricultural machinery, large-displacement cars and pickup trucks, to take effect on 10 February. EPA/JESSICA LEE
epa11876682 A truck with loads drives on a highway in Tianjin, China, 05 February 2025. The US imposed on 04 February a 10 percent tariff on Chinese goods, to which China responded with countermeasures of a 15 percent tariff on US coal and liquified natural gas; and a 10 percent tariff on US crude oil, agricultural machinery, large-displacement cars and pickup trucks, to take effect on 10 February. EPA/JESSICA LEE
WASHINGTON, 06 OTT - "A partire dal primo novembre 2025, tutti i camion di medie e grandi dimensioni in arrivo negli Stati Uniti da altri Paesi saranno soggetti a una tariffa del 25%": lo annuncia Donald Trump su Truth.

WASHINGTON

