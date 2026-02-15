Trump, da membri Board of peace oltre 5 miliardi per Gaza

WASHINGTON, 15 FEB - "Il 19 febbraio 2026, sarò nuovamente raggiunto dai membri del Board of Peace presso il Donald J. Trump Institute of Peace di Washington, D.C., dove annunceremo che gli Stati membri hanno impegnato oltre 5 miliari di dollari per gli sforzi umanitari e di ricostruzione di Gaza e migliaia di persone nella Forza Internazionale di Stabilizzazione e nella Polizia Locale per mantenere la sicurezza e la pace per la popolazione di Gaza: lo scrive Donald Trump su Truth alla vigilia della prima riunione del Board of Peace, che "si rivelerà l'organismo internazionale più influente della storia".