Trump, da domani agenti dell'Ice negli aeroporti Usa

WASHINGTON, 22 MAR - "Da domani l'Ice si recherà negli aeroporti per assistere i nostri straordinari agenti della sicurezza, rimasti al proprio posto nonostante il fatto che i democratici della sinistra Radicale — concentrati esclusivamente sulla protezione di criminali incalliti entrati illegalmente nel nostro Paese — stiano mettendo in pericolo gli Usa bloccando i fondi che erano stati concordati da tempo, con tanto di contratti firmati e sigillati". Lo ha annunciato Donald Trump su Truth, accusando l'opposizione dello shutdown del dipartimento della sicurezza interna.