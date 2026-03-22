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Trump, da domani agenti dell'Ice negli aeroporti Usa

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WASHINGTON, 22 MAR - "Da domani l'Ice si recherà negli aeroporti per assistere i nostri straordinari agenti della sicurezza, rimasti al proprio posto nonostante il fatto che i democratici della sinistra Radicale — concentrati esclusivamente sulla protezione di criminali incalliti entrati illegalmente nel nostro Paese — stiano mettendo in pericolo gli Usa bloccando i fondi che erano stati concordati da tempo, con tanto di contratti firmati e sigillati". Lo ha annunciato Donald Trump su Truth, accusando l'opposizione dello shutdown del dipartimento della sicurezza interna.

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