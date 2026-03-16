Trump, 'Cuba vuole un accordo, me ne occuperò dopo l'Iran'

WASHINGTON, 15 MAR - Il presidente americano Donald Trump ha affermato che Cuba vuole stringere un accordo con gli Stati Uniti, ma che intende porre fine alla guerra in Iran prima di occuparsi della nazione caraibica. "Credo che molto presto o stringeremo un accordo, o faremo tutto ciò che dobbiamo fare", ha detto ai giornalisti domenica, a bordo dell'Air Force One di ritorno dalla Florida. "Stiamo parlando con Cuba, ma ci occuperemo dell'Iran prima di Cuba", ha aggiunto.