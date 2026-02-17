Trump, 'Cuba nazione fallita, non servirà rovesciarla ma faccia un accordo'

(ANSA-AFP) - AIR FORCE ONE, 17 FEB - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito Cuba una "nazione fallita" e ha invitato L'Avana a raggiungere un accordo con gli Stati Uniti, pur respingendo l'idea di un'operazione di cambio di regime. "Cuba è attualmente una nazione fallita", ha dichiarato il leader statunitense ai giornalisti a bordo dell'Air Force One. Tuttavia, alla domanda se gli Stati Uniti avrebbero rovesciato il governo cubano, come fece Washington quando attaccò il Venezuela e catturò il presidente Nicolas Maduro, Trump ha risposto: "Non credo che sarà necessario". L'isola sta affrontando gravi carenze di carburante e blackout, mentre Trump intensifica l'embargo statunitense decennale sul Paese e fa pressione sugli altri Paesi affinché interrompano l'invio di petrolio all'Avana. "È una minaccia umanitaria", ha ammesso Trump a proposito della carenza di carburante che sta colpendo il Paese. (ANSA-AFP).