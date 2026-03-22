Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Trump contro Herzog, 'bugiardo e patetico, non ha concesso la grazia a Netanyahu'

AA

WASHINGTON, 22 MAR - Donald Trump ha attaccato duramente il presidente israeliano Isaac Herzog, definendolo "un bugiardo, debole e patetico" per non aver concesso la grazia a Benyamin Netanyahu. In un'intervista all'israeliano Channel 14, il presidente americano ha sostenuto che Herzog aveva accettato di perdonare il premier israeliano "ma non lo ha mai fatto". "È una persona debole e un uomo patetico per non averlo fatto. Non è un leader", ha attaccato il tycoon, "Bibi dovrebbe concentrarsi sulla guerra, non su queste sciocchezze"

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
WASHINGTON

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario