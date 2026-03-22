Trump contro Herzog, 'bugiardo e patetico, non ha concesso la grazia a Netanyahu'

WASHINGTON, 22 MAR - Donald Trump ha attaccato duramente il presidente israeliano Isaac Herzog, definendolo "un bugiardo, debole e patetico" per non aver concesso la grazia a Benyamin Netanyahu. In un'intervista all'israeliano Channel 14, il presidente americano ha sostenuto che Herzog aveva accettato di perdonare il premier israeliano "ma non lo ha mai fatto". "È una persona debole e un uomo patetico per non averlo fatto. Non è un leader", ha attaccato il tycoon, "Bibi dovrebbe concentrarsi sulla guerra, non su queste sciocchezze"