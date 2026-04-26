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Trump conferma la visita di re Carlo domani, 'non vedo l'ora'

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WASHINGTON, 26 APR - Donald Trump ha dichiarato che la visita di re Carlo a Washington si svolgerà regolarmente questa settimana, nonostante l'attacco avvenuto ieri sera durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Interpellato da Fox News sulla possibilità che i piani fossero cambiati alla luce della sparatoria di ieri sera, Trump ha risposto: "Ci sono molti piccoli punti in ballo. Carlo III verrà, è un grand'uomo e non vedo l'ora di incontrarlo".

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