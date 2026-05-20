Trump, 'concluderemo presto il lavoro, l'Iran non avrà armi nucleari'

WASHINGTON, 19 MAG - "Faremo un piccolo viaggio in un posto chiamato Iran. Dobbiamo impedire loro di pensare al nucleare e non permetteremo loro di avere un'arma nucleare". Lo ha detto il presidente Donald Trump, parlando alla Casa Bianca in occasione del Congressional Picnic. "Abbiamo fatto un lavoro eccezionale e penso che lo concluderemo molto rapidamente e non avranno un'arma nucleare: spero che lo faremo in modo molto piacevole".