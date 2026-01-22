Trump, 'con Zelensky non discussi confini, la guerra deve finire'

DAVOS, 22 GEN - "La guerra deve finire" e "non abbiamo discusso" dei confini ucraini. Lo ha detto il presidente degli Usa Donald Trump uscendo dal suo bilaterale col presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Davos. Nessuna risposta alla domanda se ci sia un accordo con Zelensky. A domanda specifica, Trump ha ribadito "speriamo che la guerra finisca, un sacco di persone vengono uccise, il mese scorso 30.000 principalmente soldati".