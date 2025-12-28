Giornale di Brescia
Italia e Estero

Trump, 'con Zelensky abbiamo fatto molti progressi verso la pace'

NEW YORK, 28 DIC - Con Volodymyr Zelensky "abbiamo fatto molti progressi" verso la fine della guerra. Lo ha detto Donald Trump nel corso di una dichiarazione insieme a Volodymyr Zelensky al termine del loro incontro. "E' stato un onore riceverlo a Mar-a-Lago", ha aggiunto Trump riferendosi a Zelensky. "Ci sono uno o due argomenti molto spinosi nei colloqui di pace" ma "tutti vogliono" la fine del conflitto. "E' il momento di mettervi fine", ha aggiunto. "Un incontro fantastico con Zelensky. Siamo molto vicini", ha detto Trump

