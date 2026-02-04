Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Trump, 'con Xi conversazione eccelletene, andrò in Cina in aprile'

AA

NEW YORK, 04 FEB - "Ho appena terminato una conversazione eccellente con il presidente Xi". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth ribadendo che andrà in Cina in aprile. "I rapporti con la Cina, e la mia relazione personale con Xi, sono estremamente buoni e tutti e due sappiamo quanto sia importante mantenerli così", ha aggiunto Trump.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
NEW YORK

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario