Trump, 'con Xi conversazione eccelletene, andrò in Cina in aprile'

NEW YORK, 04 FEB - "Ho appena terminato una conversazione eccellente con il presidente Xi". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth ribadendo che andrà in Cina in aprile. "I rapporti con la Cina, e la mia relazione personale con Xi, sono estremamente buoni e tutti e due sappiamo quanto sia importante mantenerli così", ha aggiunto Trump.