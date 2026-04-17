Trump, 'con l'Iran recupereremo l'uranio, lo porteremo in Usa'

NEW YORK, 17 APR - L'Iran "ha accettato tutto. E' un ottimo accordo, un accordo meraviglioso". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Cbs, durante la quale ha spiegato che Teheran lavorerà con gli Stati Uniti per rimuovere l'uranio arricchito dal paese. "I nostri insieme agli iraniani lavoreranno fianco a fianco per recuperarlo. Poi lo porteremo negli Stati Uniti", ha osservato spiegando che non saranno necessari "boots on the ground".