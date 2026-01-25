Trump: colpa del caos dei Democratici la morte di due americani a Minneapolis

WASHINGTON, 25 GEN - Il presidente americano Donald Trump scarica la colpa di quanto successo a Minneapolis sui Democratici, accusandoli non solo di collaborare con gli agenti federali e di incoraggiare "agitatori di sinistra a ostacolare illegalmente le loro operazioni per arrestare i peggiori dei peggiori". "Così facendo - scrive su Truth - i Dem stanno mettendo i criminali immigrati illegali al di sopra dei cittadini contribuenti e rispettosi della legge, e hanno creato circostanze pericolose per tutti i soggetti coinvolti. Tragicamente, due cittadini americani hanno perso la vita a causa di questo caos provocato dai Democratici". "Durante i quattro anni del corrotto Joe Biden e della fallimentare leadership democratica - sostiene il presidente - decine di milioni di criminali immigrati illegali sono affluiti nel nostro Paese, inclusi centinaia di migliaia di assassini condannati, stupratori, rapitori, trafficanti di droga e terroristi". "Ho vinto le elezioni - prosegue - con una storica vittoria schiacciante, e i Repubblicani hanno ottenuto la maggioranza sia alla Camera sia al Senato, in gran parte perché ci siamo impegnati a sigillare il confine, cosa che abbiamo fatto, e ad avviare la più grande deportazione di massa di criminali immigrati illegali nella storia americana. Questo sforzo di deportazione è in corso e, nelle città e negli Stati guidati dai Repubblicani, queste operazioni si svolgono in modo pacifico e ordinato, perché alle forze dell'ordine locali è consentito collaborare con le loro controparti federali. Ad esempio, nei cinque Stati guidati dai Repubblicani — Texas, Georgia, Florida, Tennessee e Louisiana — l'Ice ha arrestato 150.245 criminali immigrati illegali nell'ultimo anno, con zero proteste, rivolte o caos. Perché? Perché la polizia locale e l'Ice cooperano e lavorano insieme". "Nel frattempo, le città e gli Stati santuario guidati dai Democratici rifiutano di cooperare con l'Ice e stanno addirittura incoraggiando agitatori di sinistra a ostacolare illegalmente le loro operazioni per arrestare i peggiori dei peggiori!", conclude, puntando il dito sull'opposizione.