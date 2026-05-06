Trump, 'colloqui positivi con l'Iran, molto possibile un accordo'

WASHINGTON, 06 MAG - L'accordo con l'Iran per chiudere in via definita la guerra all'Iran è "molto possibile" a seguito dei "colloqui molto positivi" svoltisi nell'ultimo giorno. Il presidente Usa Donald Trump, parlando alla Casa Bianca, ha detto che "abbiamo avuto colloqui molto positivi nelle ultime 24 ore ed è molto possibile che possa essere raggiunto un accordo". Il tycoon ha negato che Teheran abbia rigettato la proposta Usa, rispondendo a una domanda sul tema: "Perché mi dite che hanno rifiutato? Non lo sapete, non sapete cosa sta accadendo".