Trump, ci sono buone chance per un accordo Ucraina-Russia

WASHINGTON, 30 NOV - Donald Trump ha detto di ritenere che ci siano "buone possibilità" per un accordo tra Ucraina e Russia dopo i colloqui di oggi in Florida. Il presidente ha parlato con i giornalisti a bordo dell'Air Force One. "La Russia vuole che questa guerra finisca e anche l'Ucraina", ha detto ancora il presidente americano.

WASHINGTON

