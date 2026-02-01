Trump chiude per 2 anni il Kennedy Center per lavori

NEW YORK, 01 FEB - Donald Trump chiude il Kennedy Center per due anni per effettuare lavori di ristrutturazione. Lo annuncia il presidente sul suo social Truth, sottolineando che il centro culturale chiuderà il 4 luglio. "Ho deciso che il modo più rapido e veloce per riportare il Trump Kennedy Center al suo splendore è sospendere le attività per due anni", ha detto Trump.