Trump chiede un maxi risarcimento all'Università di Harvard

WASHINGTON, 03 FEB - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che la sua amministrazione chiederà un risarcimento di 1 miliardo di dollari all'Università di Harvard, dopo che il New York Times ha riportato la notizia secondo cui l'ateneo avrebbe ottenuto alcune concessioni nell'ambito delle trattative in corso con il governo per raggiungere un accordo. Lo riferiscono diversi media americani citando la Reuters. "Ora chiediamo un risarcimento danni pari a un miliardo di dollari e non vogliamo più avere nulla a che fare, in futuro, con l'Università di Harvard", ha scritto Trump sul suo social Truth. I funzionari di Trump hanno accusato Harvard e altre università di promuovere la cosiddetta ideologia "woke" senza proteggere adeguatamente gli studenti ebrei durante le proteste filopalestinesi, presentando denunce legali e chiedendo risarcimenti esorbitanti.