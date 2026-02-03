Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Trump chiede un maxi risarcimento all'Università di Harvard

AA

WASHINGTON, 03 FEB - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che la sua amministrazione chiederà un risarcimento di 1 miliardo di dollari all'Università di Harvard, dopo che il New York Times ha riportato la notizia secondo cui l'ateneo avrebbe ottenuto alcune concessioni nell'ambito delle trattative in corso con il governo per raggiungere un accordo. Lo riferiscono diversi media americani citando la Reuters. "Ora chiediamo un risarcimento danni pari a un miliardo di dollari e non vogliamo più avere nulla a che fare, in futuro, con l'Università di Harvard", ha scritto Trump sul suo social Truth. I funzionari di Trump hanno accusato Harvard e altre università di promuovere la cosiddetta ideologia "woke" senza proteggere adeguatamente gli studenti ebrei durante le proteste filopalestinesi, presentando denunce legali e chiedendo risarcimenti esorbitanti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
WASHINGTON

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario