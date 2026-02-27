Trump chiede alla Corte Suprema un nuovo giudizio sui dazi

WASHINGTON, 27 FEB - "Non ha senso che Paesi e aziende che hanno approfittato di noi per decenni, ricevendo miliardi e miliardi di dollari che non avrebbero dovuto ricevere, ora abbiano diritto a una 'manna' immeritata". Lo ha scritto Donald Trump in un lungo post su Truth tornando ad attaccare la sentenza della Corte Suprema che definisce come il mondo non ha mai visto prima, a seguito di questa sentenza, "altamente deludente". "È possibile una nuova udienza o un nuovo giudizio su questo caso?", si chiede il presidente americano.