'Trump chiede a Giustizia 230 mln per cause contro di lui'
epa12470607 US President Donald J. Trump speaks during a lunch with Republican Senators in the Rose Garden of the White House in Washington, DC, USA, 21 October 2025. Influential conservative groups are pushing Republicans to demand steep concessions from Democrats in exchange for extending health care subsidies, a move that risks prolonging a US government shutdown now in its 21st day. EPA/ALLISON ROBBERT / POOL
WASHINGTON, 21 OTT - Donald Trump chiede al dipartimento di Giustizia un risarcimento di circa 230 milioni di dollari per le indagini federali a suo carico. Lo riferiscono fonti informate al New York Times. La situazione non ha eguali nella storia americana poiché Trump è stato indagato ma poi ha vinto le elezioni, prendendo il controllo proprio di quell'amministrazione governo che ora deve esaminare la sua richiesta. Il primo ricorso è stato presentato dal presidente quando era ancora un candidato nel 2023 contro le indagini sul Russigate, il secondo nel 2024 e riguarda, tra gli altri casi, il raid dell'Fbi nella sua residenza di Mar-a-Lago.
