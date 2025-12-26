Trump, 'caso Epstein una caccia alle streghe, pubblicare i nomi nei file'

NEW YORK, 26 DIC - Donald Trump chiede al Dipartimento di Giustizia di pubblicare " i nomi" contenuti nei documenti di Jeffrey Epstein. "I democratici hanno lavorato con Epstein, non i repubblicani. Pubblicate i nomi, metteteli in imbarazzo", afferma il presidente sul suo social Truth osservando come il Dipartimento di Giustizia con oltre un milione di pagine trovate su Epstein è "costretto a trascorrere tutto questo tempo su una bufala ispirata dai democratici". "La sinistra radicale non vuole che la gente parli dei successi di Trump e dei repubblicani, ma solo di Epstein. Un'altra caccia alle streghe", ha osservato il presidente.