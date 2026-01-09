Trump, 'Caracas collabora, annullato nuovo attacco'

ROMA, 09 GEN - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato su Truth di aver cancellato un secondo attacco contro il Venezuela dopo il rilascio di diversi detenuti che evidenzia una collaborazione del governo. "Il Venezuela sta rilasciando un gran numero di prigionieri politici come segno di 'ricerca della pace'. Si tratta di un gesto molto importante e intelligente. Gli Usa e il Venezuela stanno collaborando bene. Grazie a questa cooperazione, ho annullato la seconda ondata di attacchi precedentemente prevista, che sembra non essere più necessaria", ma "le navi rimarranno in posizione per motivi di sicurezza", ha scritto Trump.