Trump, 'cadrà anche Cuba, vogliono un accordo'

WASHINGTON, 05 MAR - "Anche Cuba cadrà". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Politico dopo aver parlato della guerra in Iran. "Abbiamo tagliato tutto il petrolio, tutto il denaro, tutto ciò che arrivava dal Venezuela, che era l'unica fonte. E loro vogliono fare un accordo", ha detto il presidente americano. Alla domanda se gli Stati Uniti stessero giocando un ruolo nella caduta del governo cubano, Trump ha risposto: "Beh, che dici? Per 50 anni, questa è stata la ciliegina sulla torta. Il Venezuela sta andando alla grande. Delcy Rodríguez sta facendo un lavoro fantastico. Il rapporto con loro è ottimo".

