Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Trump, 'buona chiamata con Putin, ci sono alcuni nodi spinosi'

AA

NEW YORK, 29 DIC - "Ho avuto una buona chiamata con Putin. Ho aspettato questa mattina perché" ieri "era tardi, erano circa le 2.30 del mattino in Russia. Abbiamo parlato questa mattina alle 8. Abbiamo alcune questioni spinose, come potete immaginare. Abbiamo un paio di cose da risolvere". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
NEW YORK

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario