Trump, 'buona chiamata con Putin, ci sono alcuni nodi spinosi'
NEW YORK, 29 DIC - "Ho avuto una buona chiamata con Putin. Ho aspettato questa mattina perché" ieri "era tardi, erano circa le 2.30 del mattino in Russia. Abbiamo parlato questa mattina alle 8. Abbiamo alcune questioni spinose, come potete immaginare. Abbiamo un paio di cose da risolvere". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
