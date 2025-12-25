Trump, 'buon Natale anche alla feccia della sinistra radicale'

(ANSA-AFP) - WASHINGTON, 24 DIC - Donald Trump ha colto l'occasione delle festività natalizie per augurare un Buon Natale "a tutti, compresa la feccia della sinistra radicale", riferendosi ai suoi avversari democratici, che il presidente americano accusa regolarmente di essere la causa di tutti i mali. "Buon Natale a tutti, compresa la feccia della sinistra radicale che sta facendo tutto il possibile per distruggere il nostro Paese, ma fallendo miseramente", ha dichiarato il presidente repubblicano sul suo social network Truth. Economia, tensioni sociali e persino conflitti internazionali: Donald Trump incolpa regolarmente il Partito Democratico, e in particolare l'ex presidente Joe Biden, per le difficoltà che gli Stati Uniti e il mondo stanno attraversando. All'interno di questa categoria di "sinistra radicale", include volentieri, con il suo stile caustico, tutti i democratici e gli avversari politici, anche quelli considerati moderati o centristi. Donald Trump sta trascorrendo le vacanze di Natale a Mar-a-Lago, la sua residenza in Florida. (ANSA-AFP).